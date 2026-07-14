Europa senza scudo né spada | ecco perché non abbiamo barriere contro i missili russi
L’Europa non dispone di sistemi di difesa contro i missili russi, poiché manca di copertura satellitare americana. Senza questa rete di sorveglianza, è difficile intercettare i lanci in tempo reale. Di conseguenza, alcuni Paesi europei hanno deciso di collaborare tra loro, cercando di organizzare una difesa comune contro la minaccia balistica. La mancanza di supporto satellitare limita le possibilità di individuare e reagire rapidamente ai lanci di missili.
Senza la copertura dei satelliti Usa facciamo fatica perfino a intercettarne la partenza. Per questo la Francia ha chiamato a raccolta gli altri Paesi per organizzare la difesa contro la minaccia balistica. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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