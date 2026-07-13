Roma, 13 luglio 2026 - Accelerare sul sostegno all’Ucraina, rafforzare la sua difesa, aumentare la pressione sulla Russia e costruire le garanzie di sicurezza di domani. Il messaggio inviato ieri dalla Coalizione dei volenterosi riunita a Parigi è arrivato a Mosca forte e chiaro. Con le relazioni tra l’Unione europea e la Russia attualmente nella loro fase più critica dalla fine della Guerra fredda, una possibile presenza militare e industriale occidentale, istituzionalizzata e strutturata ai confini meridionali della Federazione viene interpretata dal Cremlino come un attacco diretto. “Sono degli istigatori della guerra, dei guerrafondai.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Uno scudo per l’Europa: piano anti-missili dei Volenterosi. L’Ira di Mosca: “Fomentano la guerra”

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Germany's Sky Shield: Europe's New Air Defense

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