Europa accelera sulla difesa | nasce la coalizione per lo scudo anti-missili c’è anche l’Italia

Dieci Paesi europei hanno firmato una dichiarazione congiunta a Parigi per creare una coalizione dedicata allo sviluppo di uno scudo anti-missili balistici. L’iniziativa rappresenta un passo avanti verso una difesa comune nel continente. Tra i firmatari c’è anche l’Italia, che si impegna a contribuire al progetto. La coalizione si è formata durante una riunione della Coalizione dei Volenterosi, con l’obiettivo di rafforzare la protezione contro eventuali minacce missilistiche.

L’Europa compie un nuovo passo verso una difesa comune con la nascita di una coalizione dedicata allo sviluppo di uno scudo anti-missili balistici. L’iniziativa è stata lanciata a Parigi durante la riunione della Coalizione dei Volenterosi, dove dieci Paesi hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per avviare il progetto. Hanno aderito Italia, Francia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. L’obiettivo è realizzare in tempi rapidi un’architettura europea di difesa missilistica, definita “puramente difensiva”, capace di scoraggiare e neutralizzare eventuali minacce balistiche future. Il... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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