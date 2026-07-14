Europa League 2026 27 svelati tutti i premi UEFA | la Juventus punta al super tesoretto

La UEFA ha annunciato i premi in denaro per la stagione 202627 dell'Europa League, con una distribuzione complessiva superiore ai 565 milioni di euro. La Juventus, che parteciperà alla competizione, può ricevere una quota significativa di questa somma in base ai risultati e alla fase raggiunta nel torneo. I premi vengono distribuiti considerando vari fattori, tra cui il percorso nel torneo e le vittorie ottenute. La cifra complessiva rappresenta un incremento rispetto alle edizioni precedenti.

di Luca Fioretti Oltre 565 milioni di euro complessivi distribuiti ai club: ecco quanto può incassare la Juventus dal suo percorso in Europa League. La UEFA ha ufficializzato i ricchi premi relativi alla partecipazione alla prossima Europa League 202627, competizione che vedrà ai nastri di partenza anche la Juventus. Come sottolineato da Calcio e Finanza, la federazione europea metterà sul piatto un montepremi complessivo da 565 milioni di euro per le società partecipanti. Dopo aver amaramente mancato la qualificazione alla Champions League nella scorsa stagione, i bianconeri di Spalletti puntano a disputare un torneo di primissimo livello, non solo per il prestigio sportivo, ma anche per i ricchi proventi economici che l’Europa può garantire alle casse societarie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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