Uefa Europa League Finale 2026 Friburgo - Aston Villa diretta esclusiva Sky Sport e in streaming NOW

La finale della UEFA Europa League del 2026 si svolgerà a Friburgo e vedrà affrontarsi le squadre di Friburgo e Aston Villa. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW. L’orario di inizio, i canali e i telecronisti verranno comunicati nei dettagli prossimi alla partita. La copertura dell’evento includerà anche commenti e approfondimenti per seguire tutte le fasi dell’incontro.

Dove vedere la finale Europa League: Friburgo-Aston Villa su Sky e NOW con orario, canali, telecronisti e copertura completa. È tempo di finali europee, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Grandi appuntamenti, tutti da vivere, che assegneranno i trofei della stagione 20252026. Si comincia, mercoledì 20 maggio, con la finale di UEFA Europa League, in diretta dal Besiktas Park di Istanbul, dove Friburgo e Aston Villa si contenderanno il primo prestigioso titolo. Calcio d’inizio fissato per le 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K con la telecronaca della partita affidata a Riccardo Gentile, affiancato dal commento tecnico di Riccardo Montolivo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Gran final Europa League / Freiburg vs Aston Villa

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