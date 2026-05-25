Milan e Juventus sono favoritissime per la vittoria dell'Europa League 2026 27 | ecco le avversarie

Milan e Juventus sono le due squadre italiane che parteciperanno all’Europa League 202627. Entrambe sono considerate le principali candidate alla vittoria, in base alle quote e alle analisi degli esperti. Le avversarie principali per i club italiani sono state già identificate, anche se non sono state specificate nel dettaglio. La competizione si avvierà nella prossima stagione, con le due squadre che puntano a raggiungere la fase finale.

Milan e Juventus giocheranno l'Europa League 2026-2027. Rossoneri e bianconeri considerando anche gli avversari principali saranno favoritissimi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milan vs Juventus. An Italian battle. Who has more trophies

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