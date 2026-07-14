Bce | 36 banche per testare l’euro digitale 6 italiane

Notizia in breve

La Bce ha scelto 36 banche e provider di servizi di pagamento, tra oltre 50 candidature, per un progetto pilota sull’euro digitale. I test sono previsti nella seconda metà del 2027. Sei delle banche italiane sono tra i selezionati. La fase sperimentale si concentrerà sulle funzionalità della moneta digitale europea.