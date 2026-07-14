Bce | 36 banche per testare l’euro digitale 6 italiane
La Bce ha scelto 36 banche e provider di servizi di pagamento, tra oltre 50 candidature, per un progetto pilota sull’euro digitale. I test sono previsti nella seconda metà del 2027. Sei delle banche italiane sono tra i selezionati. La fase sperimentale si concentrerà sulle funzionalità della moneta digitale europea.
La Bce ha selezionato 36 banche e payment service provider, fra oltre 50 candidature, per il progetto pilota con cui, nella seconda metà del 2027, eseguirà i primi test sulle funzionalità dell’euro digitale. Lo comunica la banca centrale. Fra i 36 partecipanti sette sono italiani – Poste Italiane, Montepaschi, Isybank di Intesa Sanpaolo, Unicredit, Nexi, Satispay, Numia – oltre a istituti come Deutsche Bank, Revolut, Stripe, SumUp, Worldline. Daranno accesso a migliaia di dipendenti della Bce e delle banche centrali nazionali – fra cui la Banca d’Italia – a una ‘versione Beta’ di euro digitale da utilizzare online, al pos con negozi selezionati, o nei pagamenti da individuo a individuo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Le Banche Vi Derubano Udienza Generale Ieri PARLA Papa Leone | Euro Digitale Allarme 2026
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