Oggi, martedì 5 maggio 2026, sono stati estratti i numeri delle principali lotterie italiane, tra cui Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri usciti, con particolare attenzione ai ritardatari e ai jackpot in palio. La pubblicazione include anche le combinazioni vincenti e le statistiche relative alle estrazioni precedenti. Le estrazioni di oggi sono state trasmesse in diretta e i risultati sono disponibili online.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 5 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 116 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le volte in cui i numeri sono stati estratti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 maggio 2026: numeri ritardatari e jackpot

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 10 Marzo 2026

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