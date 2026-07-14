Durante l’Estate Festival, in piazza Europa è andato in scena uno spettacolo di comicità con Paolo Cevoli. Lo show ha coinvolto il pubblico con battute e aneddoti tratti dalla propria esperienza personale, mescolando fantasia e ricordi autobiografici. La performance ha mostrato una comicità radicata nella tradizione romagnola, ma arricchita da una forte attenzione alla scrittura e alla gestione dei tempi teatrali.

Una comicità, quella di Paolo Cevoli che, pur nascendo nel solco della tradizione romagnola, si è strutturata nel tempo attraverso una solida base di scrittura drammaturgica e un’attenzione meticolosa verso i tempi della messa in scena. Il palcoscenico di piazza Europa si prepara ad accogliere l’ironia del noto comico, atteso stasera, alle 21.30, per una tappa del La Spezia Estate Festival. Lo spettacolo, prodotto da Duepunti, sintetizza il percorso artistico di un autore che ha saputo fondere l’esperienza imprenditoriale nel settore della ristorazione con una cifra stilistica originale, capace di elevare il cabaret a forma di narrazione teatrale contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate Festival a tutta comicità. Paolo Cevoli show in piazza Europa. Fantasia e memoria autobiografica

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