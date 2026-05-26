Paolo Cevoli torna a teatro con lo show Figli di Troia | in programma una serata solidale a sostegno della Striscia di Gaza

Notizia in breve

Martedì 7 luglio all’Arena Plautina di Sarsina si terrà lo spettacolo “Figli di Troia” di Paolo Cevoli, ispirato al viaggio di Enea. La serata sarà anche un evento solidale a favore della Striscia di Gaza. L’attore porterà in scena il suo racconto con ironia e intelligenza, combinando cultura e solidarietà in una performance che coinvolgerà il pubblico.