Paolo Cevoli torna a teatro con lo show Figli di Troia | in programma una serata solidale a sostegno della Striscia di Gaza
Martedì 7 luglio all’Arena Plautina di Sarsina si terrà lo spettacolo “Figli di Troia” di Paolo Cevoli, ispirato al viaggio di Enea. La serata sarà anche un evento solidale a favore della Striscia di Gaza. L’attore porterà in scena il suo racconto con ironia e intelligenza, combinando cultura e solidarietà in una performance che coinvolgerà il pubblico.
Una serata di teatro, cultura e solidarietà andrà in scena martedì 7 luglio all’Arena Plautina di Sarsina che ospiterà lo spettacolo “Figli di Troia” di Paolo Cevoli, il racconto ispirato al viaggio di Enea e reinterpretato con l’ironia e l’intelligenza che caratterizzano da sempre l’artista. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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