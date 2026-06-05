Paolo Cevoli chiude il Festival del Fundraising con Alle persone ci devi voler bene

Da riminitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Festival del Fundraising si è concluso venerdì 5 giugno con l’intervento di Paolo Cevoli nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi di Riccione. La tre giorni, dedicata al settore del non profit e della raccolta fondi, ha visto la partecipazione di operatori e professionisti del settore. L’evento, considerato il più importante in Europa in questo ambito, ha riunito esperti e organizzazioni per condividere esperienze e strategie.

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Si conclude oggi, venerdì 5 giugno, la tre giorni del Festival del Fundraising - il più importante appuntamento europeo dedicato al mondo del non profit e della raccolta fondi - con l'intervento speciale di Paolo Cevoli ospitato nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi di Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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