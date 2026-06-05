Paolo Cevoli chiude il Festival del Fundraising con Alle persone ci devi voler bene

Notizia in breve

Il Festival del Fundraising si è concluso venerdì 5 giugno con l’intervento di Paolo Cevoli nella Sala Concordia del Palazzo dei Congressi di Riccione. La tre giorni, dedicata al settore del non profit e della raccolta fondi, ha visto la partecipazione di operatori e professionisti del settore. L’evento, considerato il più importante in Europa in questo ambito, ha riunito esperti e organizzazioni per condividere esperienze e strategie.