Ero un po’ brillo | Jannik Sinner e il ballo con Linda Noskova rendono ancora più speciale il trionfo di Wimbledon

Jannik Sinner ha ammesso di essere stato un po’ brillo dopo aver vinto Wimbledon, condividendo un momento di festa con Linda Noskova, durante il quale si sono messi a ballare. La scena si è verificata dopo la vittoria, quando il tennista italiano ha lasciato da parte il protocollo per lasciarsi coinvolgere dall’emozione del trionfo. La scena è stata documentata e ha attirato l’attenzione sui social, evidenziando un momento di spontaneità tra i due atleti.

C’è un momento, nella lunga giornata di un campione di Wimbledon, in cui il protocollo si allenta e l’emozione prende il sopravvento. È quando Jannik Sinner, smoking impeccabile e sorriso divertito, confessa di essere “un po’ brillo” prima di prendere per mano Linda Noskova, la vincitrice del singolare femminile, per il tradizionale ballo dei campioni. Venti secondi che sembrano un’eternità, ma questa volta il numero uno al mondo se l’è cavata alla grande. La scena si è consumata nello specifico al Raffles, storico hotel cinque stelle nel cuore di Londra, durante la Champions Dinner, la cena di gala che dal 1877 celebra i vincitori dello Slam sull’erba. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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