Ogni anno, con il cambio dell’ora legale, si ripete una costante: Erling Haaland si avvicina ai 30 o più gol stagionali. La sua capacità di segnare in modo continuo e preciso si verifica con regolarità, indipendentemente dall’anno o dalla stagione. Questa tendenza si ripete anche negli ultimi periodi, confermando la sua abilità nel trovare la rete con costanza. La sua performance resta una delle caratteristiche più evidenti del suo percorso calcistico.

Negli ultimi anni, quando le lancette scattano in avanti con l’ora legale, possiamo contare con certezza su almeno una cosa completamente estranea al tempo o alle stagioni che passano: Erling Haaland si avvicina puntualmente ai 30 e più gol stagionali. In questi giorni caldi di inizio maggio è proprio così, ancora una volta. Il temibile attaccante del Manchester City è già a quota 35 gol, dopo avere eliminato il Liverpool dalla FA Cup con una tripletta di cui la maggior parte dei tifosi dei Reds non vorrà mai vedere gli highlights. Siamo nella fase cruciale della stagione calcistica e, come da tradizione, il 25enne e i suoi compagni del City sono in lotta per il titolo, e questa volta il duello è con l’ Arsenal, per cercare di assicurarsi un impensabile triplete nazionale.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Erling Haaland ha un obiettivo preciso per i Mondiali

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