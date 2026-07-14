Centinaia di casi di diarrea sono stati segnalati in vari Stati degli Stati Uniti, collegati a un’infezione causata dal parassita Cyclospora. L’indagine riguarda una possibile contaminazione di alimenti freschi. La diarrea, che può durare diverse settimane, è il sintomo principale dell’infezione. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e analizzando i campioni di alimenti sospetti.

Centinaia di casi di ciclosporiasi segnalati in numerosi Stati americani: sotto indagine la possibile contaminazione di alimenti freschi. Negli Stati Uniti cresce l’attenzione per un’epidemia di diarrea provocata dalla Cyclospora, un parassita microscopico capace di causare un’infezione intestinale che può protrarsi anche per diverse settimane. A dirlo sono media sia nazionali che internazionali in queste ultime ore. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie americane e riportati il 13 luglio 2026, vi sarebbero confermati almeno 843 casi in 31 Stati, con 86 persone ricoverate in ospedale. Il numero effettivo delle infezioni potrebbe però essere superiore, sia per i ritardi nelle segnalazioni sia perché molte persone con sintomi lievi potrebbero non essersi rivolte a un medico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Epidemia di diarrea negli Stati Uniti: cos’è la Cyclospora e quali sono i sintomi

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EXPLOSIVE DIAHRREA PARASITE | Cyclosporiasis outbreak spreads across USA

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