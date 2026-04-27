Negli Stati Uniti si sta diffondendo una sostanza chiamata kratom, che ha portato a un aumento delle chiamate ai centri antiveleni. La sostanza, non regolamentata a livello federale, viene spesso usata come alternativa agli oppiacei e può causare effetti indesiderati. Le autorità sanitarie stanno monitorando la diffusione di questa droga, mentre le segnalazioni di casi di intossicazione continuano a crescere.

C'è preoccupazione negli Stati Uniti per i dati sul consumo di kratom: la Substance Abuse and Mental Health Services Administration stima che 1,7 milioni di americani di età pari o superiore a 12 anni lo abbiano assunto nel 2021. Si tratta di una sostanza derivata dalla Mitragyna speciosa, un albero tropicale del Sud-est asiatico con proprietà psicoattive, capace di produrre effetti assimilabili a quelli degli oppioidi, soprattutto a dosi elevate. Il problema è che, con l’aumento dei consumatori, si registra anche un incremento significativo delle segnalazioni ai centri antiveleni statunitensi, passate dai 19 nel 2010 ai 1.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kratom: cos'è la nuova droga che impazza negli Stati Uniti e quali sono i rischi

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