Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica in Italia è stabile a 0,152 euro per kilowattora, con un valore di 151,89 euro per megawattora. Questa cifra rappresenta il costo base all’ingrosso dell’energia nel mercato libero. La quotazione è aggiornata al 14 luglio 2026 e si mantiene invariata rispetto alle precedenti rilevazioni.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, si attesta oggi, 14 Luglio 2026, a 0,152 €kWh (151,89 €MWh). Il dato mostra una sostanziale stabilità rispetto a ieri (-0,1%), ma rimane superiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (+3,6%) sia a quella degli ultimi 30 giorni (+9,5%). Negli ultimi mesi, il mercato libero ha visto una certa volatilità, con oscillazioni significative tra i 0,096 €kWh e i 0,163 €kWh. Attualmente, il prezzo non è vicino ai massimi né ai minimi del periodo, ma si mantiene su livelli elevati rispetto alle medie recenti. Cosa significa per le famiglie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica stabile: PUN oggi a 0,152 €/kWh – 14 Luglio 2026

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