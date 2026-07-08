Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica in Italia è salito a 0,146 euro per kilowattora, pari a 146,43 euro al megawattora, in data 8 luglio 2026. È il prezzo di riferimento all’ingrosso nel mercato libero dell’energia.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 8 Luglio 2026, un valore di 0,146 €kWh (146,43 €MWh). Questo dato segna un aumento del 2,9% rispetto a ieri e si posiziona ben al di sopra della media degli ultimi 7 giorni (+11,6%) e della media degli ultimi 30 giorni (+9,7%). Negli ultimi giorni, il mercato libero dell’energia sta mostrando una tendenza al rialzo, con valori che si mantengono su livelli elevati rispetto al recente passato, anche se non si registrano nuovi massimi mensili. Cosa significa per le famiglie. Per le famiglie italiane, il costo dell’energia elettrica rappresenta una voce importante nel bilancio domestico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in rialzo: PUN oggi a 0,146 €/kWh – 8 Luglio 2026

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