Il prezzo dell'energia elettrica nel mercato libero italiano si attesta oggi a 0,122 euro per kilowattora, equivalenti a circa 122 euro per megawattora. Questo valore rappresenta il Prezzo Unico Nazionale (PUN), il riferimento all’ingrosso per l’energia nel paese. La quotazione di oggi del 14 maggio 2026 mostra una diminuzione rispetto ai giorni precedenti, confermando una tendenza al ribasso dei prezzi nel mercato elettrico.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 14 Maggio 2026, un valore di 0,122 €kWh (121,74 €MWh). Rispetto alla giornata precedente, il prezzo segna una diminuzione del 3,8%, confermando una fase di leggera flessione dopo i recenti rialzi di fine aprile e inizio maggio. La media degli ultimi 7 giorni si attesta a 0,118 €kWh, mentre quella degli ultimi 30 giorni è di 0,116 €kWh. Il valore odierno risulta quindi superiore sia alla media settimanale (+3,6%) sia a quella mensile (+5,0%). Tuttavia, il prezzo attuale si mantiene distante sia dai massimi (0,146 €kWh) che dai minimi (0,083 €kWh) registrati nell’ultimo mese.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,122 €/kWh – 14 Maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,136 €/kWh – 7 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,...

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,130 €/kWh – 8 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il PUN (Prezzo Unico Nazionale), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,...

Temi più discussi: Energia elettrica: cosa dicono i dati Eurostat sui prezzi; Luce e gas, prezzi in calo ad aprile: le conseguenze sulla bolletta; Mercoledì 13 maggio 2023: interruzione energia elettrica, possibili disservizi; Aggiornamento PUN e PSV di oggi, mercoledì 6 maggio: rincari su entrambi.

Secondo la Commissione Ue, tagliare l' #Iva sui consumi domestici di #energia elettrica è una buona pratica per contrastare la crisi energetica. Secondo il @MASE_IT è un #sussidio ambientalmente dannoso #Catch22 (link alle fonti nel prox tweet) x.com

Costo di gas ed elettricità in calo per imprese e servizi nella seconda metà del 2025I dati Eurostat certificano una volta di più gli effetti negativi della guerra in Iran per i prezzi di gas ed elettricità ad uso non domestico ... eunews.it

Paesi Ocse: rinnovabili in aumento, nucleare in caloA ottobre 2025 la produzione netta totale di energia elettrica nei Paesi Ocse ha raggiunto 883,8 TWh, con un aumento del 2,5% su base annua. Quasi la metà dell’elettricità (46,6%) è stata generata da ... repubblica.it