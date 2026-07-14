Emma Gallorini si racconta dopo l’argento da record | Studio e sport non sono in contrasto | si completano a vicenda
Emma Gallorini ha ottenuto un argento con un tempo di 10’22”31, stabilendo un nuovo record provinciale. Dopo la gara, ha dichiarato che studio e sport si complementano e non si escludono a vicenda. La competizione si è svolta a Molfetta, dove l’atleta ha migliorato di oltre venti secondi il precedente record. La giornata ha visto un cronometro fermarsi a questa misura, con Gallorini che ha festeggiato sotto il sole.
Un cronometro che si ferma a 10’22”31, un argento al collo che brilla sotto il sole di Molfetta e un nuovo record provinciale polverizzato di oltre venti secondi. I numeri dicono che Emma Gallorini, studentessa di Biotecnologie all’Università di Siena e atleta dell’UISP Siena, è la nuova vicecampionessa italiana Under 23 dei 3000 metri siepi, un risultato che le è valso persino il plauso pubblico del rettore Roberto Di Pietra. Ma dietro la freddezza delle cifre e l’orgoglio di un intero ateneo, c’è una storia fatta di disciplina, costanza e, soprattutto, di una profonda gratitudine. Come ha raccontato la stessa Emma sui suoi canali social all’indomani del successo, “ci sono risultati che raccontano molto più di un tempo o di una medaglia”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie e thread social correlati
Record e medaglia d’argento: l’atletica senese brilla con Emma GalloriniEmma Gallorini, studentessa di Biotecnologie all’Università di Siena, ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati Italiani su pista Under 23 a...
Leggi anche: Atletica leggera. L’Uisp Siena in bella evidenza a Firenze. Emma Gallorini firma dei grandi risultati. E’ record provinciale nei 3000 siepi
Argomenti più discussi: La studentessa Unisi Emma Gallorini sul podio dei Campionati Italiani U23; Congratulazioni dell’Università di Siena alla studentessa Emma Gallorini per l’argento ai Campionati Italiani Under 23; Uisp Atletica Siena: Emma Gallorini è vicecampionessa italiana U23 nei 3000 siepi; Congratulazioni dell’Università di Siena a Emma Gallorini argento Campionati Italiani Under 23 -&- I bandi dell’offerta post laurea dell’Università di Siena.
Emma Gallorini, atleta dell’UISP Siena e studentessa di Biotecnologie dell’Università di Siena, ha conquistato una prestigiosa medaglia d’argento in occasione dei Campionati Italiani su pista della categoria Under 23 di Molfetta. https://www.canale3.tv/congrat facebook