Emma Gallorini si racconta dopo l’argento da record | Studio e sport non sono in contrasto | si completano a vicenda

Notizia in breve

Emma Gallorini ha ottenuto un argento con un tempo di 10’22”31, stabilendo un nuovo record provinciale. Dopo la gara, ha dichiarato che studio e sport si complementano e non si escludono a vicenda. La competizione si è svolta a Molfetta, dove l’atleta ha migliorato di oltre venti secondi il precedente record. La giornata ha visto un cronometro fermarsi a questa misura, con Gallorini che ha festeggiato sotto il sole.