Record e medaglia d’argento | l’atletica senese brilla con Emma Gallorini

Notizia in breve

Emma Gallorini, studentessa di Biotecnologie all’Università di Siena, ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati Italiani su pista Under 23 a Molfetta. L’atleta senese ha stabilito un nuovo record personale durante la gara. La competizione si è svolta nelle ultime ore, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica. La medaglia è arrivata dopo una corsa combattuta, con Gallorini che ha concluso tra le migliori.