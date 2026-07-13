Record e medaglia d’argento | l’atletica senese brilla con Emma Gallorini
Emma Gallorini, studentessa di Biotecnologie all’Università di Siena, ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati Italiani su pista Under 23 a Molfetta. L’atleta senese ha stabilito un nuovo record personale durante la gara. La competizione si è svolta nelle ultime ore, attirando l’attenzione degli appassionati di atletica. La medaglia è arrivata dopo una corsa combattuta, con Gallorini che ha concluso tra le migliori.
SIENA – L’Università di Siena celebra il successo sportivo di Emma Gallorini, studentessa del corso di laurea in Biotecnologie, che ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati Italiani su pista categoria Under 23, disputati a Molfetta. Nella giornata di sabato 11 luglio, l’atleta — che corre per i colori dell’UISP Siena — ha concluso la prova dei 3000 metri siepi con il tempo di 10,22,31. Oltre al titolo di vicecampionessa nazionale, la prestazione ha permesso alla studentessa di stabilire il nuovo record provinciale, migliorando il precedente limite di oltre venti secondi e posizionandosi al settimo posto nella graduatoria nazionale assoluta della disciplina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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