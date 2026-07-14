elodie irresistibile fa sold out e aggiunge nuove date al tour

Dopo un periodo di stop, Elodie è pronta a tornare sul palco. La pop star romana tornerà a far ballare l’Italia con l’ Elodie Show 2027, che si sposterà per tutto il paese. Manca ancora parecchio all’inizio, ma il successo è già confermato. Le prime date sono andate sold out in poco tempo e la cantante ha aggiunto un paio di ulteriori appuntamenti per accontentare i numerosi fan che attendono di vederla dal vivo. Sul palco con lei ci sarà anche la fidanzata ballerina Franceska Nuredini. Tutte le date dell’ Elodie Show 2027. Manca quasi un anno, ma l’attesa è già tanta. Il prossimo 24 aprile prenderà il via l’ Elodie Show 2027, la nuova tournée della popstar tra le più amate d’Italia. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Questa Elodie a Sanremo estate avrebbe vinto senza sforzi

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