Il tour 2027 di Elodie ha registrato il tutto esaurito nelle date di Napoli e Bari, annunciando il sold out. A pochi giorni dalla comunicazione delle date, i concerti sono stati completamente prenotati. A seguito di questa risposta, sono state aggiunte due nuove date per le stesse città. Non sono state comunicate ulteriori date o dettagli sui concerti aggiuntivi.

Il ritorno di Elodie dal vivo è già un successo. A pochi giorni dall’annuncio di “Elodie Show 2027”, le date di Napoli e Bari hanno registrato il tutto esaurito, tanto da spingere l’organizzazione ad aggiungere due nuovi concerti. La tappa del 4 maggio 2027 al Teatro Palapartenope di Napoli è già piena e sarà seguita da un secondo appuntamento, in programma mercoledì 5 maggio 2027. Stesso scenario a Bari, dove il concerto dell’8 maggio 2027 al PalaFlorio ha fatto registrare il sold out: il tour raddoppia quindi con una nuova data fissata per domenica 9 maggio 2027. I biglietti per i nuovi appuntamenti saranno disponibili online su Vivoconcerti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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© Novella2000.it - Il tour 2027 di Elodie raddoppia, sold out a Napoli e Bari: ecco le nuove date

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ma nessuno scrive del tour 2027 di #elodie ? quindi è certo sanremo. non capisco il nulla cosmico. x.com

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