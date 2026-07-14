Elio Germano | La nostra felicità non dipende dalle nostre carriere ma dai legami che costruiamo con gli altri La democrazia non è una cosa che esiste a prescindere | c' è finché i cittadini dicono la propria e lottano per quello che pensano

Da vanityfair.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attore ha affermato che la felicità dipende dai legami con gli altri, non dalla carriera. Ha inoltre sottolineato che la democrazia esiste solo se i cittadini si esprimono e lottano per le proprie idee. Ha aggiunto che, in situazioni di crisi, le istituzioni devono collaborare tra loro per evitare di affidarsi a poteri esterni come famiglie, politici o forze dell’ordine, che potrebbero trasformare i cittadini in servi.

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«È inevitabile che tutti i luoghi dove purtroppo lo Stato o le istituzioni retrocedono per salvarsi devono contare l'uno sull'altro, altrimenti il rischio è di appoggiarsi a dei potentati che possono essere delle famiglie, dei personaggi politici e delle forze dell'ordine che trasformerebbero i cittadini in servi di qualcuno. A questa mancanza che crea quello che definiamo mafia, c'è un'alternativa: l'autorganizzazione, la rete. Solo con l'aiuto reciproco dell'altro c'è la possibilità di ritorno al futuro, considerando che oggi siamo tutti servi di qualcuno e facciamo gli interessi di qualcun altro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Elio Germano: «La nostra felicità non dipende dalle nostre carriere ma dai legami che costruiamo con gli altri. La democrazia non è una cosa che esiste a prescindere: c'è finché i cittadini dicono la propria e lottano per quello che pensano»
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