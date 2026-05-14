Maria Chiara Giannetta racconta di quando cammina per strada e di come la gente non la riconosca, affermando di apprezzare questa normalità. La attrice commenta anche la pressione sociale legata al matrimonio, sottolineando l’importanza di non agire in base alle aspettative esterne. Dopo aver salutato Blanca, si dedica alle riprese della serie Rosa Elettrica, trasmessa su Sky.

Partiamo dalla Rosa di Rosa Elettrica: una poliziotta che sembra forte ma in fondo non lo è. «La sua è una maschera. Spesso sono proprio le persone più fragili e insicure quelle che ostentano più sicurezza. Nella serie, quando conosce il giovane criminale Cociss che deve proteggere, non sa dove mettere le mani, e lì si vede tutta la sua goffaggine e la sua inadeguatezza dalla quale, poi, scaturisce la commedia dei primi episodi». Ha detto che questo personaggio le ha fatto riscoprire una parte di lei che aveva sepolto e che la terapia l'ha aiutata a superare: quale? «Il momento in cui sono arrivata a Roma e non sapevo cosa fare e come muovermi: cosa che mi ha portato a stare molto sulla difensiva.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maria Chiara Giannetta: «Quando cammino per strada la gente non mi riconosce e a me sta bene così. Sento la pressione sociale del matrimonio ma è importante non agire in funzione di quello che pensano gli altri»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Bisogna dire addio ai ruoli che ti danno così tanto, e mentre lo dico mi viene da piangere”: Maria Chiara Giannetta parla dell’ultima stagione di Blanca

Sangiovanni riappare: “Mi sento bene. So che sono cose che avete già sentito, poi mi avete visto sparire di nuovo, diciamo che a volte la strada non è non è dritta”Sangiovanni è tornato a parlare con i suoi fan, dopo aver lanciato “Luci allo xeno” e “Veramente”, rispettivamente nell’aprile e giugno scorsi.

Temi più discussi: Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo, insieme sul set (come nella vita) della serie Rosa Elettrica; 'Rosa Elettrica', crime thriller on the road con Maria Chiara Giannetta e Francesco Di Napoli; Rosa Elettrica - il trailer ufficiale; Maria Chiara Giannetta contro tutti. Dimenticate Blanca (per ora) qui si spara.

È Maria Chiara Giannetta la protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24 #skytg24 x.com/i/broadcasts/1… x.com

Maria Chiara Giannetta ospite a Stories. VIDEOProtagonista della nuova serie Sky Original diretta da Davide Marengo, Rosa Elettrica – In fuga con il nemico (su Sky e Now dall’8 maggio), l'attrice si racconta al vicedirettore di Sky Tg24 Omar ... tg24.sky.it

Rosa Elettrica con Maria Chiara Giannetta: trama e dove e quando vedere la serieRosa Elettrica, la nuova serie Sky con Maria Chiara Giannetta: una giovane agente in fuga con un pentito di camorra. Trama, cast e quando vedere le puntate ... dilei.it