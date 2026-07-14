Elezioni alla Sapienza cinque candidati alla carica di rettore per i prossimi sei anni | i nomi i programmi

Cinque candidati si sfidano per la carica di rettore dell’Università di Roma, con le elezioni previste prima della fine del mandato in corso. La scadenza del mandato di Antonella Polimeni, prima donna a ricoprire questa posizione, ha aperto le votazioni che determineranno il nuovo vertice per i prossimi sei anni. I candidati presentano programmi diversi, pronti a competere per la guida dell’ateneo.

La Sapienza di Roma si prepara a votare il nuovo rettore in vista della scadenza del mandato di Antonella Polimeni, prima donna alla guida dell'ateneo piazzato nelle migliori classifiche mondiali. Le elezioni dal prossimo 6 ottobre, è previsto un eventuale turno di ballottaggio. Le elezioni si svolgono in modalità on line da remoto e diventerà rettore il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei voti in una delle tornate elettorali previste: ieri la presentazione dei programmi nell'Aula Magna di viale Aldo Moro, e poi il 15 settembre il primo dibattito pubblico. Per la carica 2026-2032 (mandato unico non rinnovabile) si candidano in cinque, professori ordinari, in ordine alfabetico Antonio Carcaterra, Pierpaolo D’Urso, Riccardo Faccini, Fabio Lucidi, Maria Sabrina Sarto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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