Sapienza cinque candidati alla carica di rettore per i prossimi sei anni | i nomi i programmi
Cinque candidati sono in corsa per diventare il nuovo rettore della Sapienza di Roma, con le elezioni previste prima della fine del mandato dell’attuale rettrice. La scadenza del mandato di quest’ultima, prima donna a ricoprire questa carica, si avvicina. I candidati presentano programmi diversi, ma ancora non sono stati resi noti dettagli specifici. La votazione si svolgerà nei prossimi mesi, per eleggere chi guiderà l’ateneo per i prossimi sei anni.
La Sapienza di Roma si prepara a votare il nuovo rettore in vista della scadenza del mandato di Antonella Polimeni, prima donna alla guida dell'ateneo piazzato nelle migliori classifiche mondiali. Le elezioni dal prossimo 6 ottobre, è previsto un eventuale turno di ballottaggio. Le elezioni si svolgono in modalità on line da remoto e diventerà rettore il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei voti in una delle tornate elettorali previste: ieri la presentazione dei programmi nell'Aula Magna di viale Aldo Moro, e poi il 15 settembre il primo dibattito pubblico. Per la carica 2026-2032 (mandato unico non rinnovabile) si candidano in cinque, professori ordinari, in ordine alfabetico Antonio Carcaterra, Pierpaolo D’Urso, Riccardo Faccini, Fabio Lucidi, Maria Sabrina Sarto. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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