Sapienza cinque candidati alla carica di rettore per i prossimi sei anni | i nomi i programmi

Notizia in breve

Cinque candidati sono in corsa per diventare il nuovo rettore della Sapienza di Roma, con le elezioni previste prima della fine del mandato dell’attuale rettrice. La scadenza del mandato di quest’ultima, prima donna a ricoprire questa carica, si avvicina. I candidati presentano programmi diversi, ma ancora non sono stati resi noti dettagli specifici. La votazione si svolgerà nei prossimi mesi, per eleggere chi guiderà l’ateneo per i prossimi sei anni.