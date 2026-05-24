La carica dei 600 aretini candidati alle elezioni | tutti i nomi

Sei liste con 600 candidati si presentano alle prossime elezioni comunali. In totale, 18 liste sono state formate da cittadini che cercano un seggio nel consiglio comunale. I candidati sono distribuiti tra le varie liste, che rappresentano diverse aree e interessi della comunità. La presentazione delle candidature è stata completata e ora si aspetta l’esito delle votazioni. La campagna elettorale è in corso, con gli elettori che si preparano a esprimere il loro voto.

Sono 18 le liste composte da cittadini che hanno deciso di candidarsi per un posto nel prossimo consiglio comunale. In tutto quasi 600 persone. Alcune liste viaggiano da sole a sostegno di un candidato sindaco, altre sono organizzate in coalizione. All'interno ci sono politici navigati, molti dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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I 600 aretini candidati alle elezioni: tutti i nomiQuindici liste, composte da cittadini, hanno presentato le proprie candidature per entrare nel prossimo consiglio comunale.

Elezioni comunali, tutti i nomi dei candidati nelle liste per ParcaroliDurante le prossime elezioni comunali, il sindaco uscente sarà sostenuto da sei liste, rispetto alle otto del 2020.

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