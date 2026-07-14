Eleonora Riccio | La svolta ‘green’ è ormai vicina anche per i consumi di massa

Una stilista italiana ha annunciato che la moda di massa sta per adottare pratiche più sostenibili. Dopo anni di lavoro, ha scelto di concentrarsi su materiali naturali e processi artigianali, promuovendo un approccio più rispettoso dell’ambiente. La sua esperienza si è evoluta in un percorso che unisce etica e spiritualità, portandola a valorizzare la biofilia e a rallentare i ritmi della produzione moda.

Moda italiana dalle tradizioni alla natura: la stilista botanica ci racconta, in questa intervista, il suo lungo percorso di lavoro e il suo approdo etico e spirituale alla Biofilia In un tempo in cui anche la moda corre veloce, Eleonora Riccio sceglie la via della lentezza della ricerca e del gesto artigiano. Stilista appassionata di botanica, ha costruito un percorso creativo in cui l’abito non è soltanto forma, ma racconto, memoria e relazione – quasi simbiotica – con l’ambiente. Le sue collezioni nascono dall’incontro tra eleganza, recupero delle radici e sperimentazione botanica. Stoffe naturali e pigmenti estratti da piante, fiori, bacche, radici e scarti agricoli diventano strumenti di creazione, trasformandosi in colore, identità e sperimentazione tessile. 🔗 Leggi su Funweek.it

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