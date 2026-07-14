Eleonora Riccio | La svolta ‘green’ è ormai vicina anche per i consumi di massa

Da funweek.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una stilista italiana ha annunciato che la moda di massa sta per adottare pratiche più sostenibili. Dopo anni di lavoro, ha scelto di concentrarsi su materiali naturali e processi artigianali, promuovendo un approccio più rispettoso dell’ambiente. La sua esperienza si è evoluta in un percorso che unisce etica e spiritualità, portandola a valorizzare la biofilia e a rallentare i ritmi della produzione moda.

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Moda italiana dalle tradizioni alla natura: la stilista botanica ci racconta, in questa intervista, il suo lungo percorso di lavoro e il suo approdo etico e spirituale alla Biofilia In un tempo in cui anche la moda corre veloce, Eleonora Riccio sceglie la via della lentezza della ricerca e del gesto artigiano. Stilista appassionata di botanica, ha costruito un percorso creativo in cui l’abito non è soltanto forma, ma racconto, memoria e relazione – quasi simbiotica – con l’ambiente.  Le sue collezioni nascono dall’incontro tra eleganza, recupero delle radici e sperimentazione botanica. Stoffe naturali e pigmenti estratti da piante, fiori, bacche, radici e scarti agricoli diventano strumenti di creazione, trasformandosi in colore, identità e sperimentazione tessile. 🔗 Leggi su Funweek.it

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