Dal 3 giugno entreranno in vigore nuove regole che rendono obbligatoria la gestione del calore stanza per stanza negli impianti di riscaldamento. Questa modifica comporta anche il cambiamento delle norme sui bonus fiscali per condizionatori e caldaie, che potrebbero essere revocati a chi non si adegua alle nuove disposizioni. La normativa mira a ridurre i consumi energetici e le spese in bolletta, con un focus sulla gestione più precisa del calore domestico.

I l conto alla rovescia è iniziato e la novità in arrivo è di quelle che toccano direttamente il portafoglio: a partire dal prossimo 3 giugno cambiani i bonus condizionatori e caldaie, chi non si adegua alle nuove regole sulla gestione del calore rischia di dire addio ai bonus fiscali per la casa. Si tratta di un cambio di rotta drastico: le detrazioni per le ristrutturazioni e per il risparmio energetico, verranno concesse soltanto se i nuovi impianti rispetteranno standard molto più severi. A stabilirlo le nuove regole decise dal Decreto Requisiti Minimi, un provvedimento che aggiorna normative ferme da oltre dieci anni. L’obiettivo è chiaro: tagliare gli sprechi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal prossimo 3 giugno cambiano le regole per ristrutturazioni e impianti: la gestione del calore stanza per stanza diventa un obbligo di legge. Una svolta green che promette di tagliare i consumi in bolletta

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