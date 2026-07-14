Una studentessa di 23 anni è deceduta mentre faceva jogging a Marsciano, in provincia di Perugia. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime ipotesi, la causa potrebbe essere un infarto. La vittima frequentava un corso di laurea in Medicina. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale per l’autopsia.

Eleonora Cruciani, studentessa di Medicina di 23 anni, è morta mentre faceva jogging a Marsciano, in provincia di Perugia. I soccorsi si sono rivelati inutili. La Procura di Spoleto ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso: l’ipotesi più probabile è che la ragazza, molto conosciuta e amata nel suo territorio, abbia avuto un infarto. Perugia, morta mentre fa jogging a 23 anni Era uscita di casa come faceva spesso la sera, per allenarsi. Non è più tornata. Il caso a Marsciano, in provincia di Perugia: Eleonora Cruciani, studentessa di Medicina di 23 anni, è morta improvvisamente mentre faceva jogging a pochi metri dalla sua abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Eleonora Cruciani morta a Perugia facendo jogging a soli 23 anni, l'ipotesi dell'infarto

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