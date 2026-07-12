Una giovane donna di 23 anni è stata trovata morta nel pomeriggio dopo essere uscita di casa per fare jogging. La scoperta è avvenuta a Marsciano, in provincia di Perugia, suscitando sgomento tra i residenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause o eventuali elementi che possano spiegare il decesso.

Una tragedia ha colpito la comunità di Marsciano, in provincia di Perugia, dove Eleonora Cruciani, 23 anni, è stata trovata senza vita dopo essere uscita di casa per fare jogging. La giovane non aveva fatto ritorno a casa e, circa un’ora dopo la sua uscita, alcuni passanti hanno notato il suo corpo a terra, dando immediatamente l’allarme. Il malore durante la corsa. Secondo le prime ricostruzioni, Eleonora era uscita dalla propria abitazione intorno alle 20 per una corsa. Quando non è rientrata, è scattata la preoccupazione dei familiari. Intorno alle 21, alcuni passanti hanno visto la ragazza riversa a terra e hanno chiamato i soccorsi. Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimarla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Esce per fare jogging e muore a 23 anni: città sotto shock per Eleonora Cruciani

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