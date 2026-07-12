Una giovane donna di 23 anni è stata trovata senza vita sabato sera nel quartiere Tripoli di Marsciano, dopo aver subito un malore mentre faceva jogging. La scoperta è avvenuta in strada e non ci sono altri dettagli disponibili al momento. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. Non sono stati resi noti ulteriori elementi sul caso.

Marsciano (Perugia), 12 luglio 2026 – Tragedia sabato sera a Marsciano nel quartiere Tripoli dove una giovane donna, Eleonora Cruciani, è stata trovata senza vita. Secondo le prime informazioni la vittima, 23 anni, residente nel quartiere, è uscita intorno alle 20 di sabato 11 luglio per dedicarsi a un po’ di attività fisica. Ma non ha mai fatto ritorno a casa. https:www.lanazione.itumbriacronacaviolento-scontro-fra-auto-e-scooter-vbmyof29 I soccorsi. La tragica scoperta è stata fatta intorno alle 21 da alcuni passanti che hanno visto il corpo a terra e hanno dato subito l’allarme chiamando i soccorsi. I sanitari, una volta sul posto, hanno fatto il possibile per provare a salvarla praticando lunghe manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colta da malore mentre fa jogging. Trovata morta in strada a 23 anni

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