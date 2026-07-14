A Roma si è svolto il quarto incontro tra Electrolux, sindacati e tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La riunione si è concentrata sulla sospensione del piano di riorganizzazione avviato a fine maggio, che prevedeva circa 1.000 esuberi. Durante il summit, si è discusso anche sulla possibilità che l’azienda stia comunicando informazioni non verificate. Si tratta del quarto dei cinque incontri previsti per risolvere la situazione.

Roma torna a fare da sfondo alla partita Electrolux. Oggi azienda, sindacati e tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si ritrovano per il quarto dei cinque tavoli convocati dopo la sospensione del piano che, a fine maggio, aveva previsto 1.700 esuberi in Italia, di cui circa 400 nello stabilimento di Forlì, insieme alla dismissione della linea produttiva dei piani cottura di viale Bologna. Dallo stabilimento forlivese partirà una delegazione di rappresentanti sindacali che prenderà parte all’incontro per cercare una soluzione condivisa. Alla vigilia dell’incontro è tornato a intervenire il ministro Adolfo Urso, che durante... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Electrolux, altro summit a Roma: "E se l’azienda stesse bluffando?"

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