Il presidente del Veneto ha espresso forte disappunto riguardo ai piani industriali annunciati da Electrolux, definendoli inaccettabili. Ha dichiarato che i tagli lineari previsti dall’azienda sono in contrasto con le aspettative e le necessità del territorio. La posizione politica si oppone con fermezza alle decisioni prese dall’azienda, senza lasciare spazio a interpretazioni o compromessi. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali da parte delle istituzioni regionali, che hanno deciso di intervenire pubblicamente.

«I tagli lineari annunciati da Electrolux sono inaccettabili». Il presidente del Veneto Alberto Stefani apre senza esitazioni il fronte istituzionale contro il nuovo piano industriale della multinazionale, che prevede 1.700 esuberi in Italia, destinati a diventare 1.900 includendo i contratti a termine. «Non possiamo accettare logiche fatte solo di numeri e percentuali. Dietro ogni posto di lavoro ci sono persone, famiglie, competenze e intere comunità. Chiedo il ritiro integrale del piano, senza licenziamenti, e un vero programma di rilancio». Stefani ricorda come il settore europeo del bianco sia stato travolto da vent'anni di delocalizzazioni, concorrenza asiatica e turca, costi energetici elevati e un eccesso di regolamentazione che ha penalizzato la competitività. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Electrolux, Stefani: «Inaccettabili i piani annunciati dall'azienda»

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