In occasione degli 80 anni della Repubblica, il Quirinale ha invitato cittadini e personaggi noti a inviare video selfie. Sono già stati pubblicati clip di personaggi pubblici e di semplici cittadini, tutti realizzati con il cellulare. L'iniziativa mira a celebrare l'anniversario attraverso contributi individuali, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità di invio.

(askanews) – Decine di brevi “video-selfie”, girati al cellulare di cittadini qualsiasi e anche di volti noti dello sport, dello spettacolo o della cultura, per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. È l’iniziativa della Presidenza della Repubblica Per me la Repubblica è. «Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e completa, con il tuo pensiero, che cosa è per te la Repubblica», spiega il Quirinale in un comunicato. Come ha detto il Presidente Mattarella: «La Repubblica siamo noi. Ciascuno di noi». Tutti possono partecipare. Il sito dedicato www.ivoltidellarepubblica.quirinale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale invita tutti a inviare un video selfie. Come hanno già fatto Checco Zalone, Jasmine Paolini e Claudio Bisio

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