sergio mattarella invita lo sport italiano al quirinale per gli 80 anni della repubblica

Il presidente della Repubblica ha invitato rappresentanti dello sport italiano al Quirinale in occasione del 80° anniversario della Repubblica. La cerimonia si terrà martedì 2 giugno e coinvolgerà figure di spicco del settore sportivo. L'evento celebrativo si svolgerà nel palazzo presidenziale, con una partecipazione limitata e nel rispetto delle normative di sicurezza. La giornata prevede un momento di incontro ufficiale e il ricordo delle tappe fondamentali della storia repubblicana.

A rappresentare il settore olimpico, con il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ci saranno Arianna Fontana e Federica Brignone. Saranno presenti anche Eseosa Fostine Desalu, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Antonella Palmisano (atletica), Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (canoa), Stefano Oppo e Giacomo Gentili (canottaggio), Filippo Ganna e Francesco Lamon (ciclismo), Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa e Angela Andreoli (ginnastica), Manuel Frigo (nuoto), Giorgio Malan (pentathlon moderno), Arianna Errigo, Francesca Palumbo, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi (scherma), Simone Alessio e Vito Dell’Aquila (taekwondo), Federico Nilo Maldini e Paolo Monna (tiro a segno), Diana Bacosi e Silvana Stanco (tiro a volo), Lorenzo Marsaglia (tuffi), Caterina Banti e Ruggero Tita (vela). 🔗 Leggi su Oasport.it

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