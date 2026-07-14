effetto sinner il tennis supera il calcio anche online

Il tennis sta superando il calcio come tema più cercato online in Italia. Dopo decenni di predominio del calcio nell'informazione sportiva, i dati delle ricerche sul web mostrano un aumento di interesse per il tennis. Questa tendenza si riflette nelle preferenze degli utenti che, in ambito digitale, dedicano più attenzione al tennis rispetto al calcio. Non sono stati forniti numeri specifici, ma la crescita del settore tennistico online è evidente rispetto al passato.

Per decenni il calcio è stato il motore dell’informazione sportiva italiana. Oggi, almeno sul fronte della lettura online, lo scenario sembra cambiare. A spostare l’attenzione dei lettori sono soprattutto i risultati e i protagonisti del momento, con il tennis che supera il pallone e si prende il ruolo di disciplina più seguita sul web. È quanto emerge da un’analisi realizzata da Taboola, che ha esaminato le pageview generate negli ultimi novanta giorni dagli articoli sportivi pubblicati dai principali editori italiani presenti nel proprio network. L’osservazione offre una fotografia delle preferenze dei lettori nell’Open Web e mette in evidenza un dato significativo: il tennis è oggi lo sport che suscita il maggiore interesse, mentre il calcio non riesce a sfruttare nemmeno la spinta dei Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Laverita.info

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