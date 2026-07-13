I telecronisti del tennis hanno ricevuto apprezzamenti per il loro stile sobrio, misurato ed elegante, in netto contrasto con i commentatori del calcio. La vittoria di Sinner è stata scontata, ma sono stati i commentatori a distinguersi per moderazione e professionalità, offrendo un’esibizione di stile rispetto alla tendenza più esuberante del calcio. La differenza tra i due settori si è notata chiaramente durante la trasmissione.

Ha vinto Sinner, vabbè, non era difficile prevederlo. Ma soprattutto hanno vinto loro, i telecronisti del tennis che al confronto di quelli del calcio sembrano venuti da Marte: per sobrietà, stile, eleganza, misura. Non se ne può più delle accoppiate che commentano il calcio, a qualsiasi livello, e in questo Mondiale ne abbiamo avuto l’ennesima riprova. Parole senza fine a costruire frasi una dopo l’altra senza un attimo di tregua, spesso dimenticando il racconto tempestivo di ciò che succede in campo, cioè chi passa la palla a chi. C’è qualcuno che, indispettito e stufo di questo andazzo, ha tolto l’audio alla tv durante le partite, per sintonizzarsi sul commento della radio, di gran lunga più preciso, puntuale, meno logorroico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Oltre Sinner, hanno vinto anche i telecronisti del tennis: misurati e sobri. Tutto il contrario del calcio

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Jannik Sinner vince un super punto nel cuore del terzo set contro Kecmanovic

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