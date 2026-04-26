Tennis il piano per Roma 2026 | controllo totale e l’effetto Sinner

Dal 6 al 17 maggio, Tv8 trasmetterà una partita di tennis al giorno gratuitamente, offrendo agli appassionati un'opportunità di visione senza costi. Nel frattempo, è stato annunciato un piano per Roma 2026 che prevede il controllo completo dei diritti televisivi dell'evento, con l’obiettivo di capitalizzare sulla popolarità di Jannik Sinner. La strategia mira a sfruttare l’effetto mediatico e l’attenzione generata dal tennista italiano.

? Cosa sapere E di per Tv8 trasmetterà una partita gratuita al giorno dal 6 al 17 maggio.. Il controllo totale dei diritti punta a sfruttare l'effetto ascolti di Jannik Sinner.. blocca i diritti televisivi degli Internazionali di Roma 2026 per mantenere il controllo totale sul torneo, delegando a Tv8 la trasmissione gratuita di una partita al giorno del tabellone maschile dal 6 al 17 maggio al Foro Italico. La strategia per l’edizione che si svolgerà tra il 6 e il 17 maggio vede il broadcaster puntare su un modello ibrido. L’obiettivo è massimizzare la visibilità senza cedere spazi a competitor esterni. Mentre gli abbonati avranno accesso alla copertura integrale, la finestra quotidiana su Tv8 fungerà da moltiplicatore di pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

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