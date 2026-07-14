L'affare Ederson tra il Milan e l’Atalanta è in fase di stallo. L’Atalanta sta valutando le offerte, mentre i rossoneri attendono aggiornamenti sugli sviluppi. Ederson, centrocampista brasiliano, era vicino a trasferirsi in Premier League, ma l’accordo con il Manchester United si è interrotto prima della firma. La situazione rimane aperta, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle alternative.

Il destino di Ederson rimane uno dei temi più interessanti di questo mercato estivo. Il centrocampista brasiliano era a un passo da una nuova esperienza in Premier League, ma l’operazione con il Manchester United si è interrotta prima della firma definitiva. Dopo aver sostenuto due sessioni di visite mediche in Inghilterra, il giocatore è pronto a rientrare a Bergamo, dove attenderà di conoscere quale sarà il prossimo passo della sua carriera. Per il momento non esistono accordi alternativi già definiti e il suo futuro resta aperto a più possibilità. L’Atalanta non esclude la permanenza. In casa Atalanta non c’è alcuna intenzione di forzare una separazione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Ederson-Milan: l’Atalanta prende tempo, i rossoneri osservano gli sviluppi

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L'Atalanta se conserva Ederson e prende il bosniaco, con Sarri può tornare competitiva per il quarto posto, se qualcuna stecca. In generale meglio che aumenti la competitivita' dell'intero torneo. Non è una cattiva notizia il rafforzamento di Milan,Fiorentina, Ve x.com

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