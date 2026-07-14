Ederson-Milan | l’Atalanta prende tempo i rossoneri osservano gli sviluppi

Da milanzone.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'affare Ederson tra il Milan e l’Atalanta è in fase di stallo. L’Atalanta sta valutando le offerte, mentre i rossoneri attendono aggiornamenti sugli sviluppi. Ederson, centrocampista brasiliano, era vicino a trasferirsi in Premier League, ma l’accordo con il Manchester United si è interrotto prima della firma. La situazione rimane aperta, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle alternative.

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Il destino di Ederson rimane uno dei temi più interessanti di questo mercato estivo. Il centrocampista brasiliano era a un passo da una nuova esperienza in Premier League, ma l’operazione con il Manchester United si è interrotta prima della firma definitiva. Dopo aver sostenuto due sessioni di visite mediche in Inghilterra, il giocatore è pronto a rientrare a Bergamo, dove attenderà di conoscere quale sarà il prossimo passo della sua carriera. Per il momento non esistono accordi alternativi già definiti e il suo futuro resta aperto a più possibilità. L’Atalanta non esclude la permanenza. In casa Atalanta non c’è alcuna intenzione di forzare una separazione. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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