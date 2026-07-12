Il Milan ha richiesto informazioni su Éderson, centrocampista dell'Atalanta. La società rossonera sta valutando un possibile acquisto per rafforzare il reparto mediano. Hjulmand, passato all'Atletico Madrid, non rientra più nei piani, e ora si considera un altro giocatore come possibile nuovo elemento. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli definitivi o offerte ufficiali.

Continua il mercato del Milan: i rossoneri potrebbero presto andare alla ricerca di un nuovo mediano per rinforzare la rosa. Non sarà Hjulmand, passato all'Atletico Madrid, ma si potrebbe puntare un altro grande interprete del ruolo. promowebapp L'indiscrezione di mercato: il Milan su Éderson. Il giornalista Nicolò Schira ha lanciato la bomba sul suo profilo X: > "Il Milan ha chiesto informazioni sul centrocampista dell’Atalanta Éderson e ha esplorato le possibili condizioni con il suo agente". Il mediano brasiliano era a un passo dal Manchester United che però ha rinunciato al colpo dopo che il giocatore ha sostenuto una seconda parte di visite mediche con il club inglese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Clamoroso Milan, chieste informazioni per Éderson dell'Atalanta: i dettagli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan, chieste informazioni per Atta. E occhio al futuro di Ricci: può partireIl Milan ha richiesto informazioni su un giocatore di nome Atta, mentre si fa il nome di Ricci come possibile partente.

Milan, chieste informazioni per Ríos: alleanza con Rui Costa per il colpo di mercato?Il Milan ha richiesto informazioni su Rúben Amorim, nuovo allenatore del club, con l’obiettivo di valutare eventuali collegamenti con il Benfica.

Argomenti più discussi: Clamoroso dal Belgio, incubo Como per l'Inter? I lariani si inseriscono con decisione nella corsa a Khalaili; Clamoroso dall’Inghilterra: Van Dijk non è più incedibile. Reds pronti ad ascoltare le offerte; Clamoroso Napoli il Milan ti soffia l’obiettivo | Di Marzio lancia l’allarme; Clamoroso Khalaili | il trasferimento è ancora in sospeso! Il Coni chiede ulteriori esami medici.

Clamoroso Thiago Silva, last dance al Milan: Contratto di un annoAllegri potrebbe rimanere sulla panchina rossonera e riavere alle proprie dipendenze, in vista del ritorno in Champions, uno dei leader del suo Milan che nel 2011 vinse lo Scudetto. Sì, proprio lui: ... calciomercato.it