Milan-Atalanta Ederson fulmina Maignan | la Dea parte a razzo

All'inizio della partita tra Milan e Atalanta, l'Atalanta ha segnato rapidamente grazie a un gol di Ederson, che ha battuto il portiere avversario. La rete è arrivata subito dopo un palo colpito da Rabiot. In seguito, in area si è creato scompiglio che ha portato alla conclusione vincente dell’attaccante atalantino. La squadra ospite ha preso in mano il gioco fin dai primi minuti, mettendo sotto pressione i padroni di casa.

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? Domande chiave Come ha fatto l'Atalanta a colpire così velocemente dopo il palo di Rabiot?. Chi ha creato il caos in area per liberare Ederson?. Perché la difesa del Milan di Allegri è rimasta scoperta su quella ripartenza?. Quali sostituzioni userà Palladino per blindare il vantaggio ottenuto a San Siro?.? In Breve Rabiot colpisce il palo esterno di Milan al 4° minuto a San Siro.. Krstovic e Raspadori preparano l'azione per il gol bergamasco al 7° minuto.. Allegri schiera il Milan con modulo 3-5-2 e difesa guidata da Gabbia.. Palladino impiega il 3-4-2-1 con Scalvini e Hien nel trio centrale.. Ederson fulmina Maignan al 7° minuto a San Siro, portando l’Atalanta in vantaggio contro il Milan nella trentaseiesima giornata di Serie A iniziata alle ore 20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan-Atalanta, Ederson fulmina Maignan: la Dea parte a razzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milan-Atalanta 0-1: Ederson porta in vantaggio la Dea dopo pochi minuti Leggi anche: Atalanta, idea Keita se parte Ederson