L’assicurazione obbligatoria per i monopattini entrerà in vigore da giovedì 16 luglio. Come le polizze RC auto, anche questa copertura avrà tariffe personalizzate, senza un prezzo fisso stabilito. Il vicepresidente di un’associazione di sharing ha comunicato i costi pagati per questa assicurazione, senza specificare importi o dettagli. Le tariffe varieranno in base a diversi parametri, ma non sono stati forniti numeri precisi sui costi sostenuti.

Roma, 14 luglio 2026 – L’assicurazione dei monopattini – obbligatoria da giovedì 16 luglio – come tutte le coperture RC auto ha tariffe personalizzate, quindi non esiste un ‘prezzo fisso’. La scadenza, prevista nel nuovo codice della strada riformato dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, avrebbe dovuto scattare il 16 maggio, in concomitanza con l’obbligo di targa. Ma Ania – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici – aveva chiesto e ottenuto una proroga. Quanto costa l’assicurazione dei monopattini. A due giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo – che prevede multe da 100 a 400 euro per i trasgressori – non esiste una ‘tariffa unica’ perché il prezzo delle polizze Rc auto è sempre ‘personalizzato’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Ecco quanto abbiamo pagato l’assicurazione dei monopattini”: parla il vicepresidente di Assosharing

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Targa e assicurazione monopattini. Il sistema non decolla

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Assicurazione dei monopattini, quanto costa davvero? Il nostro test telefonico a pochi giorni dall’obbligoA pochi giorni dall’obbligo di assicurazione per i monopattini, che entrerà in vigore il 16 luglio, non sono state ancora definite tariffe ufficiali.