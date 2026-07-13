A pochi giorni dall’obbligo di assicurazione per i monopattini, che entrerà in vigore il 16 luglio, non sono state ancora definite tariffe ufficiali. La proroga concessa alle compagnie per adeguarsi ha posticipato l’applicazione delle tariffe, lasciando ancora incerto il costo reale per gli utenti. Un test telefonico condotto prima della scadenza ha mostrato che le compagnie non hanno comunicato prezzi definitivi.

Roma, 13 luglio 2026 - A pochi giorni dall’entrata in vigore dell’ obbligo di assicurazione per i monopattini, che scatta il 16 luglio dopo una proroga chiesta e ottenuta dalle compagnie, non esiste ancora una tariffa certa. Questo, almeno, risulta dal nostro test telefonico, con la domanda ripetuta in diverse città d’Italia. C’è chi, addirittura, risulta spiazzato dalla stessa richiesta. Sui costi della copertura assicurativa, invece, le risposte sono molto diverse. Assicurazione sui monopattini, il nostro test. Le cifre che ci sono state indicate dalle agenzie tra Bologna, Roma e Milano, partono da 30 euro e arrivano a 450, la seconda cifra è più o meno quello che si spende oggi per assicurare un motorino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Assicurazione dei monopattini, quanto costa davvero? Il nostro test telefonico a pochi giorni dall’obbligo

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Targa e assicurazione monopattini. Il sistema non decolla

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