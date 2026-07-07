Il terzo episodio della terza stagione di House of the Dragon ci ha regalato una rivelazione cruciale legata a una location finora rimasta nell’ombra: Tumbleton. Gran parte della puntata si svolge tra le mura della Fortezza Rossa, seguendo i complessi e logoranti tentativi della Regina Rhaenyra Targaryen di destreggiarsi tra i doveri del regno e le aspettative impossibili della sua corte. Eppure, a rubare la scena è un doppio colpo di scena architettato magistralmente nelle sequenze finali, come sottolineato anche dall’analisi di James Hunt. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.... 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - House of the Dragon 3: cos’è Tumbleton, dove si trova e quali sono i piani di Ormund Hightower

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House of the Dragon Season 3 Teaser Trailer Breakdown and Analysis; Season 3 Outline

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