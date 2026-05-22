Frosinone apertura straordinaria del Museo Archeologico Comunale
A Frosinone il Museo Archeologico Comunale sarà aperto in orario serale in occasione della Notte Europea dei Musei 2026, evento promosso dal Ministero della Cultura. L’iniziativa si svolge ogni anno e invita cittadini e visitatori a scoprire il patrimonio storico e artistico in un modo diverso, con aperture straordinarie e appuntamenti serali. L’obiettivo è offrire un’occasione per visitare il museo in un’atmosfera insolita e suggestiva.
Anche Frosinone aderisce alla Notte Europea dei Musei 2026, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura che ogni anno invita cittadini e visitatori a vivere il patrimonio storico e artistico in una dimensione insolita e suggestiva, attraverso aperture straordinarie serali e appuntamenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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