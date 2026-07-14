È successo ancora Jannik Sinner male dopo la vittoria a Wimbledon | la rivelazione

Jannik Sinner, dopo aver vinto Wimbledon e aver ricevuto gli applausi del pubblico, si è rivolto ai giornalisti. Durante l’intervista, ha commentato di aver avuto un episodio negativo, sottolineando che “è successo ancora”. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente o sull’evento in questione.

Dopo aver alzato al cielo il trofeo di Wimbledon e ricevuto gli applausi del pubblico londinese, Jannik Sinner si è concesso anche un momento di leggerezza davanti ai giornalisti. Tra una battuta e l’altra è tornato a parlare della mamma Siglinde, che non è riuscita a restare sugli spalti durante tutta la finale per la troppa tensione. “Non sono ancora padre — sorride —, non so cosa significa vedere un figlio sul centrale di Wimbledon.”, ha detto, dimostrando ancora una volta la sensibilità che lo contraddistingue fuori dal campo. L’altoatesino, numero 1 del ranking Atp e fresco di bis sull’erba di Londra, ha festeggiato l’impresa subito dopo la finale vinta contro Zverev come da tradizione con il gran galà dell’All England Club, organizzato al coreografico, prestigioso Raffles London. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Le parole di Jannik Sinner dopo la vittoria in semifinale contro Novak Djokovic | Wimbledon

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