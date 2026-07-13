Il campione e la Principessa, sembra il titolo di una fiaba ma è una storia vera. A fare il tifo per Jannik Sinner alla finale di Wimbledon 2026 – pur cercando di apparire imparziale e posata così come da protocollo – c’era anche Kate Middleton. È la stata la Principessa a consegnare la coppa al tennista orgoglio d’Italia, per poi introdurlo all’intera famiglia e dar via a una conversazione che non dimenticheremo facilmente. Il Principe George sfida Jannik Sinner. A seguito della vittoria, ottenuta dopo quattro avvincenti set contro il temuto rivale Alexander Zverev, Jannik Sinner ha ricevuto il Gentlemen’s Singles Trophy e il titolo di vincitore di Wimbledon, per la seconda volta consecutiva. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Kate Middleton a Wimbledon fa il tifo per Jannik Sinner: l’incontro dopo la vittoria

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The Cutest Photos of Kate Middleton and Prince William Enjoying Sports with Their Kids

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