Covergirl ha lanciato una campagna pubblicitaria rivolta alle donne della Generazione X, nate tra il 1965 e il 1980. La scelta si discosta dalle precedenti strategie del marchio, che avevano focalizzato le proprie campagne principalmente sulla Generazione Z. La decisione di indirizzare i prodotti a questa fascia di età rappresenta un cambiamento rispetto alle consuete pubblicità dedicate a target più giovani. La campagna è realizzata da Coty, proprietaria del marchio di cosmetici.

Non capita spesso di vedere annunci o pubblicità rivolti alle persone nate tra il 1965 e il 1980, ma Covergirl ha deciso di invertire rotta. Non più prodotti e campagne dedicate solo ed esclusivamente alla Gen Z: il marchio di cosmetici di proprietà di Coty punta ora sulle consumatrici della Generazione X. Il brand intende infatti riconquistare le donne tra i 45 e i 60 anni, cresciute con i prodotti del brand, e oggi considerate una fascia di consumatrici ad alto potenziale. Si tratta di una decisione strategica, dovuta alla perdita di quote di mercato e di rilevanza presso il pubblico più giovane. Covergirl punta tutto sulla Generazione X: ecco perché. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - E se per una volta la protagonista non fosse la Gen Z? Covergirl punta alla Generazione X

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