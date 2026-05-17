Antoine Reinartz, attore protagonista del film L'Abandon, si siede in un bar vicino alla sua abitazione. Mentre aspira nervosamente il latte alla fragola con una cannuccia, parla di come vedere la realtà come una battaglia possa alimentare pregiudizi. L’attore frequenta spesso questo locale, dove è conosciuto e riceve servizio senza attese. Durante l’intervista, si sofferma su come il modo in cui si interpretano le situazioni possa influenzare le proprie convinzioni e percezioni.

Antoine Reinartz aspira nervosamente dalla cannuccia il suo latte alla fragola. Per l’intervista ha scelto un bar a due passi da casa, un luogo che conosce bene, dove lo riconoscono e lo servono senza attese. Sa esattamente quali sono i tavoli migliori, quelli appartati, dove si può parlare senza sentirsi addosso orecchie indiscrete. Sfortuna vuole che, proprio quel giorno, i camerieri non abbiano la mano leggera: coltelli e forchette piovono nei cestini con un fragore metallico che rimbalza da un angolo all’altro del locale. «Di solito è super tranquillo», si stupisce l’attore. «Non so perché, ma ho l’impressione che questo sia il momento peggiore per noi!» Il quarantenne Antoine Reinartz non può prevedere tutto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Antoine Reinartz, protagonista di L'Abandon: «Guardare la realtà attraverso un filtro, come se fosse una battaglia, significa alimentare un pregiudizio»

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